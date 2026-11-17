Що відомо про кампанію "Світло тримається"

Як повідомляється, ДТЕК виграла у номінаціях "Найкраща стратегія та оцінка в кампанії" та "Інфраструктура".



Кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором "Щедрика" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків разом з рестораном "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.

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