ДТЕК увійшов до фіналу Effie Awards Ukraine 2026: що відомо

Зазначається, що мова йде про кампанії "Критична інфраструктура" та "Світло тримається".



Зокрема, кампанія "Критична інфраструктура" - це колаборації ДТЕК, видання "Українська правда" та Damirli. В рамках цієї кампанії ДТЕК обʼєднав понад 25 бізнесів для допомоги прифронтовим медіа.



Водночас, кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором "Щедрика" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків разом з рестораном "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.