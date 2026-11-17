Что известно о кампании "Світло тримається"

Как сообщается, ДТЭК выиграла в номинациях "Лучшая стратегия и оценка в кампании" и "Инфраструктура".

Кампания "Світло тримається" включала в себя исполнение хором "Щедрика" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент "Батькивщина-мати" и установку новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софиевской площади в Киеве.

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