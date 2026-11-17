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ДТЕК стала переможцем ICCO Global Awards 2026 одразу у двох номінаціях за комунікаційну кампанію "Світло тримається", присвячену стійкості українських енергетиків, які взимку ремонтували пошкоджене обладнання в умовах обстрілів РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз міжнародної премії ICCO Global.

Що відомо про кампанію "Світло тримається" Як повідомляється, ДТЕК виграла у номінаціях "Найкраща стратегія та оцінка в кампанії" та "Інфраструктура".



Кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором "Щедрика" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків разом з рестораном "Завертайло" на Софіївській площі в Києві. Читайте також: ДТЕК, "Завертайло" та Honey встановили "Ялинку Світла" в центрі Києва