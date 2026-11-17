В рамках кампании "Світло тримається" на разрушенной ТЭС ДТЭК прозвучал "Щедрик" (фото: energo.dtek.com)

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ДТЭК стала победителем ICCO Global Awards 2026 сразу в двух номинациях за коммуникационную кампанию "Світло тримається", посвященную стойкости украинских энергетиков, которые зимой ремонтировали поврежденное оборудование в условиях обстрелов РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз международной премии ICCO Global.

Что известно о кампании "Світло тримається" Как сообщается, ДТЭК выиграла в номинациях "Лучшая стратегия и оценка в кампании" и "Инфраструктура". Кампания "Світло тримається" включала в себя исполнение хором "Щедрика" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент "Батькивщина-мати" и установку новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софиевской площади в Киеве. Читайте также: ДТЭК, "Завертайло" и Honey установили "Ялинку Світла" в центре Киева