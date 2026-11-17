Кампания ДТЭК "Світло тримається" получила две международные награды ICCO Global Awards 2026
ДТЭК стала победителем ICCO Global Awards 2026 сразу в двух номинациях за коммуникационную кампанию "Світло тримається", посвященную стойкости украинских энергетиков, которые зимой ремонтировали поврежденное оборудование в условиях обстрелов РФ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз международной премии ICCO Global.
Что известно о кампании "Світло тримається"
Как сообщается, ДТЭК выиграла в номинациях "Лучшая стратегия и оценка в кампании" и "Инфраструктура".
Кампания "Світло тримається" включала в себя исполнение хором "Щедрика" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент "Батькивщина-мати" и установку новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софиевской площади в Киеве.
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Ранее две коммуникационные кампании ДТЭК Рината Ахметова вошли в список финалистов Effie Awards Ukraine 2026, самой престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций, которая отмечает самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании.
Также компания получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную кампанию "Світло тримається".