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Камишін: у 2024 Україна почне використовувати наземні дрони

Неділя 25 лютого 2024 11:52
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Камишін: у 2024 Україна почне використовувати наземні дрони Фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Торік українці побачили в масштабній справі повітряні та морські дрони. Цьогоріч ми побачимо й наземні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Минулого року ми побачили в масштабній справі в повітрі дрони, ми побачили їх на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Цього року ми будемо більше чути про наземні системи", - заявив міністр.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Зокрема на озброєнні нашої армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони. Як розповідав раніше Камишін, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також розробляється власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

"Україна. Рік 2024"

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Під час форуму порушать питання:

  • розвитку й майбутнього армії України;
  • запровадження сучасних технологій;
  • вступу України до Європейського союзу та НАТО.

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