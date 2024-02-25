Камышин: в 2024 году Украина начнет использовать наземные дроны
В прошлом году украинцы увидели в масштабном деле воздушные и морские дроны. В этом году мы увидим и наземные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина во время форума "Украина. Год 2024".
"В прошлом году мы увидели в масштабном деле в воздухе дроны, мы увидели их на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. В этом году мы будем больше слышать о наземных системах", - заявил министр.
Дроны для Украины
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
В частности, на вооружении нашей армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
Также разрабатывается собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.
"Украина. Год 2024"
Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.
Во время форума поднимут вопросы:
- развития и будущего армии Украины;
- внедрения современных технологий;
- вступления Украины в Европейский союз и НАТО.
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