Камышин: в 2024 году Украина начнет использовать наземные дроны

В прошлом году украинцы увидели в масштабном деле воздушные и морские дроны. В этом году мы увидим и наземные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина во время форума "Украина. Год 2024".

"В прошлом году мы увидели в масштабном деле в воздухе дроны, мы увидели их на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. В этом году мы будем больше слышать о наземных системах", - заявил министр.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

В частности, на вооружении нашей армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также разрабатывается собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы: