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В камере украинского политзаключенного Балуха провели ночной обыск, - Чийгоз

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 14:35
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Обыски у Балуха провело лично руководство симферопольского СИЗО

В камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму провели ночной обыск. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщают "Крым.Реалии".

По словам Чийгоза, обыски у Балуха провело лично руководство симферопольского СИЗО.

"На днях у Владимира (Балуха, - ред.) были очередные обыски. Ночью начальник СИЗО лично проводил обыск", - сообщил Чийгоз.

По словам Чийгоза, Балуха после обыска поместили в "стакан" - камеру, можно только стоять или сидеть.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского политзаключенного Владимира Балуха, который более 80 дней голодает в СИЗО в оккупированном Крыму, перестали посещать врачи.

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Теги публикации: Крым, Ахтем Чийгоз, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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