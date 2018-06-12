В камере украинского политзаключенного Балуха провели ночной обыск, - Чийгоз

Обыски у Балуха провело лично руководство симферопольского СИЗО

В камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму провели ночной обыск. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщают "Крым.Реалии".

По словам Чийгоза, обыски у Балуха провело лично руководство симферопольского СИЗО.

"На днях у Владимира (Балуха, - ред.) были очередные обыски. Ночью начальник СИЗО лично проводил обыск", - сообщил Чийгоз.

По словам Чийгоза, Балуха после обыска поместили в "стакан" - камеру, можно только стоять или сидеть.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского политзаключенного Владимира Балуха, который более 80 дней голодает в СИЗО в оккупированном Крыму, перестали посещать врачи.