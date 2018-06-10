Балуха в крымском СИЗО перестали посещать врачи, - правозащитник

Администрация СИЗО сняла Балуха с учета тех, кто объявил голодовку

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который более 80 дней голодает в СИЗО в оккупированном Крыму, перестали посещать врачи. Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передают "Крым. Реалии".

По словам Скрипник, Балух голодовал первые 20 дней, после чего крымский архиепископ УПЦ Киевского патриархата Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов.

"В какой-то момент администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки. Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет. Но Владимир продолжает свой протест, он потерял 30 кг веса. Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку", - сообщила Скрипник.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой.

Крымчанина Балуха задержали в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек. Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями.