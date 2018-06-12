В камері українського політв'язня Балуха провели нічний обшук, - Чийгоз

Обшуки у Балуха провело особисто керівництво сімферопольського СІЗО

В камері українського політв'язня Володимира Балуха в СІЗО в окупованому Криму провели нічний обшук. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляють "Крим.Реалії".

За словами Чийгоза, обшуки у Балуха провело особисто керівництво сімферопольського СІЗО.

"Днями у Володимира (Балуха, - ред.) були чергові обшуки. Вночі начальник СІЗО особисто проводив обшук", - повідомив Чийгоз.

За словами Чийгоза, Балуха після обшуку помістили в "стакан" - камеру, де можна тільки стояти або сидіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського політв'язня Володимира Балуха, який більше 80 днів голодує у СІЗО в окупованому Криму, перестали відвідувати лікарі.