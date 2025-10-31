Без камер та телефонів: у Мадриді пройде секретна зустріч "коаліції рішучих", - ЗМІ

У Мадриді відбудеться закрита зустріч "коаліції рішучих" із 35 країн для обговорення нових шляхів підтримки України. Учасники працюватимуть без мобільних телефонів і не розголошуватимуть деталі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на EL MUNDO.
За даними видання, Міністерство закордонних справ Іспанії проведе своєрідний секретний та закритий саміт "коаліції рішучих" наступного вівторка, 4 листопада.
Згідно з документом, отриманим цією газетою, це буде зустріч генеральних директорів 35 країн, що входять до "коаліції", для обговорення того, як продовжувати надавати допомогу Україні.
Планується, що все розпочнеться о 9:00 ранку та закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень щодо надання допомоги Києву перед наближенням четвертої річниці війни.
Зазначається, що дана зустріч буде організована з дотриманням максимальної секретності. Фактично, учасників попередили, що мобільні телефони заборонені і що вони не повинні розголошувати деталі зустріч.
"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах чи в соціальних мережах", - зазначає видання.
На першій сесії вони обговорять, як збільшити підтримку України, з метою продовження дискусій щодо вирішення нагальних фінансових потреб України, зокрема тих, що пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також щодо координації ініціатив щодо посилення тиску на Росію.
Вони, серед іншого, прагнуть уточнити пріоритети допомоги та досягти якихось домовленостей.
Нагадаємо, що напередодні минулої зустрічі "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Лідери обговорили війну, тиск на РФ і наслідки масованих ударів по українській енергетиці.
А вже у неділю, 19 жовтня, президент України розповів, що доручив українським дипломатам підготувати нову зустріч "коаліції рішучих". За його словами, в Європі "потрібні сильні позиції".
Крім того, 25 жовтня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що "коаліція рішучих" підготувала для України план, який планується реалізувати до кінця 2025 року.
Він також закликав інші країни припинити закупівлі російських ресурсів, "закривавлених війною".