Без камер та телефонів: у Мадриді пройде секретна зустріч "коаліції рішучих", - ЗМІ

За даними видання, Міністерство закордонних справ Іспанії проведе своєрідний секретний та закритий саміт "коаліції рішучих" наступного вівторка, 4 листопада.

Згідно з документом, отриманим цією газетою, це буде зустріч генеральних директорів 35 країн, що входять до "коаліції", для обговорення того, як продовжувати надавати допомогу Україні.

Планується, що все розпочнеться о 9:00 ранку та закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень щодо надання допомоги Києву перед наближенням четвертої річниці війни.

Зазначається, що дана зустріч буде організована з дотриманням максимальної секретності. Фактично, учасників попередили, що мобільні телефони заборонені і що вони не повинні розголошувати деталі зустріч.

"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах чи в соціальних мережах", - зазначає видання.

На першій сесії вони обговорять, як збільшити підтримку України, з метою продовження дискусій щодо вирішення нагальних фінансових потреб України, зокрема тих, що пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також щодо координації ініціатив щодо посилення тиску на Росію.

Вони, серед іншого, прагнуть уточнити пріоритети допомоги та досягти якихось домовленостей.