Без камер и телефонов: в Мадриде пройдет секретная встреча "коалиции решительных", - СМИ

По данным издания, Министерство иностранных дел Испании проведет своеобразный секретный и закрытый саммит "коалиции решительных" в следующий вторник, 4 ноября .

Согласно документу, полученному этой газетой, это будет встреча генеральных директоров 35 стран, входящих в "коалицию", для обсуждения того, как продолжать оказывать помощь Украине.

Планируется, что всё начнётся в 9:00 утра и закончится после 15:30, с двумя блоками обсуждений по оказанию помощи Киеву перед приближением четвёртой годовщины войны.

Отмечается, что данная встреча будет организована с соблюдением максимальной секретности. Фактически, участников предупредили, что мобильные телефоны запрещены и что они не должны разглашать детали встречи.

"Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", - отмечает издание.

На первой сессии они обсудят, как увеличить поддержку Украины, с целью продолжения дискуссий по решению насущных финансовых потребностей Украины, в частности тех, которые связаны с ее военными и оборонными усилиями, а также по координации инициатив по усилению давления на Россию.

Они, среди прочего, стремятся уточнить приоритеты помощи и достичь каких-то договоренностей.