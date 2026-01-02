"Камінь спотикання": як питання ЗАЕС стало "гальмом" для переговорів про мир в Україні

Як зазначає газета, потужність ЗАЕС - шість гігаватів, тобто чверть довоєнної генерації України. Україна та Росія прагнуть відновити роботу АЕС після війни, але при цьому обидві хочуть зберегти над нею контроль.

ЗАЕС гратиме велику роль у післявоєнному відновленні України. Проте контроль над ЗАЕС хочуть отримати не тільки Кремль та Київ.

"Сполучені Штати також виявили інтерес, розглядаючи ЗАЕС як можливість просувати американські економічні інтереси у мирній угоді. Американські перемовники, за словами президента України Володимира Зеленського, запропонували, щоб США, Росія та Україна спільно експлуатували станцію, ідею, щодо якої Київ виступає проти", - сказано в статті.

Генератор загроз

Станом на поточний момент ЗАЕС - генератор загроз ядерної безпеки, оскільки через бойові дії вона часто знеструмлюється. Також існують проблеми з постачанням води для охолодження після знищення росіянами Каховської ГЕС. Зараз станція покладається на дизельні генератори, ставок для охолодження та свердловини - у випадку критичної ситуації цього може не вистачити.

Кремль заявив, що не відмовиться від зазіхань на контроль над ЗАЕС. У планах Росії - перезапуск реакторів та її приєднання до енергомережі РФ, а також постачання електроенергії для тимчасово окупованих частин півдня та сходу України.

Водночас ЗАЕС для Києва має велике значення. Це не просто скасування окупації станції, але й елемент післявоєнної енергонезалежності країни. До війни ЗАЕС забезпечувала чверть потреб країни в електриці.

Що пропонують США та Україна

В листопаді США та Росія розробили план, який передбачав початкове відновлення роботи ЗАЕС під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. Вироблену енергію планувалося ділити між РФ та Україною.

Зараз пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа полягає в спільному керуванні ЗАЕС - США, Росія, Україна. Проте український президент Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію, запропонувавши натомість експлуатувати ЗАЕС, як спільне підприємство США та України.

Видання зазначає, що таким чином Зеленський натякнув, що США можуть продавати, або передавати свою долю РФ. Але для Кремля такий варіант неприйнятний - російський режим вимагає повного контролю над станцією.