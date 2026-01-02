RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Камень преткновения": как вопрос ЗАЭС стал "тормозом" для переговоров о мире в Украине

Фото: временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Запорожская атомная электростанция, временно оккупированная российским режимом, стала "камнем преткновения" между Украиной и РФ, поскольку она имеет большую мощность и обе стороны хотят оставить ее контроль за собой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет американское издание The New York Times.

Как отмечает газета, мощность ЗАЭС - шесть гигаватт, то есть четверть довоенной генерации Украины. Украина и Россия стремятся возобновить работу АЭС после войны, но при этом обе хотят сохранить над ней контроль.

ЗАЭС будет играть большую роль в послевоенном восстановлении Украины. Однако контроль над ЗАЭС хотят получить не только Кремль и Киев.

"Соединенные Штаты также проявили интерес, рассматривая ЗАЭС как возможность продвигать американские экономические интересы в мирном соглашении. Американские переговорщики, по словам президента Украины Владимира Зеленского, предложили, чтобы США, Россия и Украина совместно эксплуатировали станцию, идею, против которой Киев выступает", - сказано в статье.

Генератор угроз

По состоянию на текущий момент ЗАЭС - генератор угроз ядерной безопасности, поскольку из-за боевых действий она часто обесточивается. Также существуют проблемы с поставками воды для охлаждения после уничтожения россиянами Каховской ГЭС. Сейчас станция полагается на дизельные генераторы, пруд для охлаждения и скважины - в случае критической ситуации этого может не хватить.

Кремль заявил, что не откажется от посягательств на контроль над ЗАЭС. В планах России - перезапуск реакторов и ее присоединение к энергосети РФ, а также поставки электроэнергии для временно оккупированных частей юга и востока Украины.

В то же время ЗАЭС для Киева имеет большое значение. Это не просто отмена оккупации станции, но и элемент послевоенной энергонезависимости страны. До войны ЗАЭС обеспечивала четверть потребностей страны в электричестве.

Что предлагают США и Украина

В ноябре США и Россия разработали план, который предусматривал начальное восстановление работы ЗАЭС под наблюдением Международного агентства по атомной энергии. Произведенную энергию планировалось делить между РФ и Украиной.

Сейчас предложение администрации президента США Дональда Трампа заключается в совместном управлении ЗАЭС - США, Россия, Украина. Однако украинский президент Владимир Зеленский отверг это предложение, предложив взамен эксплуатировать ЗАЭС, как совместное предприятие США и Украины.

Издание отмечает, что таким образом Зеленский намекнул, что США могут продавать, или передавать свою долю РФ. Но для Кремля такой вариант неприемлем - российский режим требует полного контроля над станцией.

 

Отметим, что Трамп после встречи с Зеленским 29 декабря заявил о якобы "большом прогрессе" российского диктатора Владимира Путина в отношении Запорожской АЭС. Мол, большое достижение, что диктатор "не нацеливает бомбы" на станцию.

Между тем 28 декабря Украина и Россия договорились о локальном перемирии вблизи ЗАЭС. Это дало возможность начать ремонтные работы на линии электропередач возле станции, поскольку из-за российских провокаций ЗАЭС снова оказалась без электроснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина