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На Камчатці авто влетіло у колону строковиків (відео)

Фото: на Камчатці авто влетіло у колону строковиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На Камчатці у Росії авто збило колону строковиків. За попередніми даними, за кермом був російський військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "112".

Відомо, що ДТП сталася зранку 2 грудня на 26 км траси Петропавловськ-Камчатський - Єлізове, неподалік військової частини.

Відомо, що строковики йшли дорогою, коли у них влетіло авто. Попередньо, машина їхала зі швидкістю 80 км/год. За кермом був військовий.

За даними ЗМІ, внаслідок аварії шість російських строковиків госпіталізували. Ще декільком військовим надали допомогу на місці ДТП.

 

Втрати російської армії в Україні

Російське Міноборони приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Але опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 331 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1000 росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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