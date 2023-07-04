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У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31

Ілюстративне фото: у Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31 (defence-blog.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Камчатському краї РФ винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

У Тихоокеанському флоті повідомляється, що літак виконував політ без боєкомплекту.

До місця аварії направили пошуково-рятувальні сили.

Інциденти з літаками та гелікоптерами в Росії

У Росії вже повідомляли про аварії авіації, які відбувалися раніше. Так, наприклад, 13 травня у Брянській області РФ упав вертоліт. Перед падінням він довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на будинок.

Пізніше у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб. Після цього стало відомо ще про два гелікоптери і два літаки, які зазнали аварії в РФ.

РосЗМІ повідомляли, що чотири російські літаки та вертольоти, які "впали" в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

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