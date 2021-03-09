UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Камчатке извергается вулкан Ключевская Сопка

Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, извержение вулкана может привести к размытию дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся по близости.

При этом он не исключает, что лава пересечет ледник за счет высокой температуры.

"На высоте 3 тысяч метров она разогрета более чем на 1 тысячу градусов. В этом сценарии образуется поток сильно нагретой воды с крупными обломками горной породы, который при сходе с высоты может размыть дорогу Козыревск - Ключи", - сказал Озеров.

Отметим, что Ключевской вулкан, высота которого составляет 4,8 тысячи метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

Напомним, в начале марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.

Кроме того, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.

Добавим, что также в марте в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская Федерациявулкан
Читайте также
Евросоюз и США должны придерживаться общей позиции по России, - Германия
Европа не будет использовать вакцины для пропаганды, - глава Евросовета
Прогноз погоды