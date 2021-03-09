На Камчатке извергается вулкан Ключевская Сопка

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, извержение вулкана может привести к размытию дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся по близости.

При этом он не исключает, что лава пересечет ледник за счет высокой температуры.

"На высоте 3 тысяч метров она разогрета более чем на 1 тысячу градусов. В этом сценарии образуется поток сильно нагретой воды с крупными обломками горной породы, который при сходе с высоты может размыть дорогу Козыревск - Ключи", - сказал Озеров.

Отметим, что Ключевской вулкан, высота которого составляет 4,8 тысячи метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.