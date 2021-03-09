На Камчатці викидає вулкан Ключевська Сопка

За словами директора Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН Олексія Озерова, виверження вулкану може призвести до розмиття дороги між селищами Ключі і Козиревськ, а також порушити екологічний баланс річок, що знаходяться по близькості.

При цьому він не виключає, що лава перетне льодовик внаслідок високої температури.

"На висоті 3 тисячі метрів вона розігріта більш ніж на 1 тисячу градусів. У цьому випадку утворюється потік сильно нагрітої води з великими уламками гірської породи, який при сходженні з висоти може розмити дорогу Козиревськ - Ключі", - сказав Озеров.

Зазначимо, що Ключевський вулкан, висота якого становить 4,8 тисячі метрів, є найвищим діючим вулканом Євразії. Вік вулкану оцінюється в 7 тисяч років.