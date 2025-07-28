Камбоджа та Таїланд домовилися про припинення вогню за посередництва Малайзії

"Камбоджа і Таїланд досягли спільного розуміння про наступне: по-перше, негайне і беззастережне припинення вогню, що набирає чинності через 24 години за місцевим часом, з півночі 28 липня 2025 року, сьогодні ввечері", - заявив Ібрагім.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Таїланду Пхумтам Вечаячай та прем'єр-міністр Камбоджі Хун Мане зустрілися для переговорів про припинення бойових дій.

Зустріч розпочалася в адміністративній столиці Путраджаю близько 15:15 за місцевим часом. До цього, 27 липня, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет підтверджував припинення вогню за посередництва президента США Дональда Трампа. Проте бойові дії продовжилися.