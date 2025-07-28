Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня при посредничестве Малайзии

"Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания о следующем: во-первых, немедленное и безоговорочное прекращение огня, вступающее в силу через 24 часа по местному времени, с полуночи 28 июля 2025 года, сегодня вечером", - заявил Ибрагим.

Сообщается, что премьер-министр Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Мане встретились для переговоров о прекращении боевых действий.

Встреча началась в административной столице Путраджаю около 15:15 по местному времени. До этого, 27 июля, премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтверждал прекращение огня при посредничестве президента США Дональда Трампа. Однако боевые действия продолжились.