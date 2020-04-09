Камбин снял ограничения на работу строителей и химчисток

Расширен перечень разрешенных видов деятельности во время карантина
Правительство сняло ограничения на работу строителей и химчисток во время карантина в Украине. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности. Решение принято для смягчения влияния на экономику ограничительных мер.
Согласно постановлению разрешили:
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не наступил.
Кроме того, Кабинет министров установил, что пребывание людей на обсервации из-за пандемии коронавируса является бесплатным, кроме питания. Во время двухнедельного карантина в изоляторах можно передавать пакеты с продуктами. Однако алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации.