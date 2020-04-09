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Камбин снял ограничения на работу строителей и химчисток

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 18:33
Камбин снял ограничения на работу строителей и химчисток
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

Расширен перечень разрешенных видов деятельности во время карантина

Правительство сняло ограничения на работу строителей и химчисток во время карантина в Украине. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности. Решение принято для смягчения влияния на экономику ограничительных мер.

Согласно постановлению разрешили:

  • деятельность химчисток, поскольку задействовано минимальное количество обслуживающего персонала, а посетители не проводят много времени в помещении
  • работу строителей, поскольку рабочие в основном работают на открытом пространстве или маленькими группами
  • заготовку вторичного сырья, необходимого для обеспечения непрерывного производства

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не наступил.

Кроме того, Кабинет министров установил, что пребывание людей на обсервации из-за пандемии коронавируса является бесплатным, кроме питания. Во время двухнедельного карантина в изоляторах можно передавать пакеты с продуктами. Однако алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации.

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