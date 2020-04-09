Кабмін зняв обмеження на роботу будівельників і хімчисток

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Розширено перелік дозволених видів діяльності під час карантину

Уряд зняв обмеження на роботу будівельників і хімчисток під час карантину в Україні. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що Кабінет міністрів розширив перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності. Рішення прийнято для пом'якшення впливу на економіку обмежувальних заходів.

Згідно з постановою дозволили:

діяльність хімчисток, оскільки задіяно мінімальну кількість обслуговуючого персоналу, а відвідувачі не проводять багато часу в приміщенні

роботу будівельників, оскільки робітники в основному працюють на відкритому просторі або маленькими групами

заготівлю вторинної сировини, необхідного для забезпечення безперервного виробництва

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило, що пік захворюваності на коронавірус у країні ще не настав.

Крім того, Кабінет міністрів встановив, що перебування людей на обсервації через пандемію коронавірусу є безкоштовним, крім харчування. Під час двотижневого карантину в ізоляторах можна передавати пакети з продуктами. Однак алкогольні напої заборонено передавати і вживати під час обсервації.