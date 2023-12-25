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"Камаз" і не тільки. У МВС показали відео знищення російської техніки за допомогою дронів

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 22:28
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"Камаз" і не тільки. У МВС показали відео знищення російської техніки за допомогою дронів Архівне фото: у МВС показали відео знищення російської техніки за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України продовжують завдавати ворогу вогневого ураження. Процес знищення російського "Камаза" вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, воїни Національної гвардії України знищують ворога на східному та південному напрямках.

"Наші незламні захисники виконують бойові завдання та знищують загарбників у режимі 24/7", - написав він.

Міністр пояснив, що на відео показано один день бойової роботи бійців роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Загальні втрати росіян

Клименко уточнив, що лише протягом минулого тижня знищено:

  • 21 танк;
  • 6 БТР;
  • 10 БМД;
  • 47 бойових броньованих машин;
  • 41 одиницю автомобільної техніки;
  • РСЗВ;
  • ЗРК;
  • 5 мінометів;
  • 4 склади боєкомплекту;
  • 3 системи відеоспостереження.

"Влучно та ефективно наносилися удари по ворожій артилерії та місцях укриття противника. Було знищено 40 гаубиць та 34 бліндажі", - додали у МВС.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових.

Також повідомлялось, що російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Загарбники почали групами здаватися в український полон.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що втрати російських окупантів на Авдіївському напрямку становлять близько 300-400 солдатів щодня. Вони підтягують резерви.

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