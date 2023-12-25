У ЗСУ назвали щоденні втрати росіян під Авдіївкою

Втрати російських окупантів на Авдіївському напрямку становлять близько 300-400 солдатів щодня. Вони підтягують резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

За його словами, захисники продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямку. При цьому загроза прориву чи оточення завжди є.

"Але ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо втрат ворогові. Щодня він там втрачає 300-400 осіб убитими та пораненими і дуже багато військової техніки", - зазначив Штупун.

Він уточнив, що на тлі таких втрат ворог перекидає резерви. Колони окупанти формують відразу зі старої та нової техніки.

Водночас особовий склад росіяни підтягують регулярно, розповів речник.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти з жовтня посилили наступ на Авдіївському напрямку. Вони намагаються оточити Авдіївку, а потім захопити її.

Водночас українські воїни тримають оборону і не дають ворогові досягти своїх цілей.

Втрати росіян після початку таких штурмів значно зросли. За інформацією Білого дому, з жовтня росіяни лише під Авдіївкою втратили близько 13 тисяч військових.

Більш детально про спроби наступу росіян на сході можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.