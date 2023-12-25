"Камаз" и не только. В МВД показали видео уничтожения российской техники с помощью дронов

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, воины Национальной гвардии Украины уничтожают врага на восточном и южном направлениях.

"Наши несокрушимые защитники выполняют боевые задачи и уничтожают захватчиков в режиме 24/7", - написал он.

Министр пояснил, что на видео показан один день боевой работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Общие потери россиян

Клименко уточнил, что только в течение прошлой недели уничтожено:

21 танк;

6 БТР;

10 БМД;

47 боевых бронированных машин;

41 единицу автомобильной техники;

РСЗО;

ЗРК;

5 минометов;

4 склада боекомплекта;

3 системы видеонаблюдения.

"Метко и эффективно наносились удары по вражеской артиллерии и местам укрытия противника. Было уничтожено 40 гаубиц и 34 блиндажа", - добавили в МВД.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 353 950 военных.

Также сообщалось, что российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Захватчики начали группами сдаваться в украинский плен.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил, что потери российских оккупантов на Авдеевском направлении составляют около 300-400 солдат ежедневно. Они подтягивают резервы.