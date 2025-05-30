В Каменце-Подольском сотня людей напала на автомобиль ТЦК и СП
В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области большая толпа людей атаковала служебный автомобиль ТЦК и СП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Хмельницкого областного ТЦК и СП в Facebook.
Инцидент произошел в четверг, 29 мая. Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
"По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", - отмечается в сообщении.
На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения.
В Хмельницком областном ТЦК и СП отметили, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины, в частности статьи 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), подобные действия во время действия правового режима военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины.
В ведомстве также предупредили об уголовной ответственности по статьям 342, 345 и 346 УК - за сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей.
Граждан призвали к немедленному прекращению любых противоправных действий, соблюдению норм действующего законодательства Украины и сохранению общественного порядка.
Нападения на работников ТЦК и СП
В последние дни в Украине участились нападения и диверсии в отношении работников ТЦК и СП.
Так, 29 мая в Харьковской области работник районного ТЦК обнаружил возле своего автомобиля неизвестный предмет. Когда мужчина приблизился к нему, прогремел взрыв. Военный получил серьезное ранение, его доставили в госпиталь и ампутировали кисть.
В понедельник, 26 мая, в Черкассах агрессивная толпа людей напала на работника ТЦК и СП в ходе проверки учетных данных.
Позже правоохранители задержали нескольких участников нападения, их обвиняют в хулиганстве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.