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В Каменском в результате ночной атаки погибли четыре человека, есть раненные

07:11 05.09.2026 Сб
1 мин
Одна из пострадавших женщин находится в реанимации
aimg Екатерина Коваль
В Каменском в результате ночной атаки погибли четыре человека, есть раненные Фото: трое пострадавших находятся в больнице (Getty Images)
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Число жертв атаки на Каменское возросло до четырех погибших, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

По словам Ганжи, трое пострадавших находятся в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Перед самым ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Днепра, а вскоре уточнили - целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское. Именно эти цели поразили промышленное предприятие города.

Еще ночью того же дня стало известно, что Киев ожидает реакции Москвы относительно возможного прекращения огня в воздухе на время дипломатических встреч.

По словам источника в Офисе президента, подобная практика временного затишья уже применялась раньше во время переговоров, и в тот же вечер ожидали узнать, согласилась ли Россия на такие условия в этот раз.

Днепропетровщина в эти дни находится под усиленным давлением врага. Только 2 сентября в результатеатаки на Днепр погибли по меньшей мере два жителя города, а удар повредил продуктовые склады одной из торговых сетей.

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