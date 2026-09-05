В Каменском в результате ночной атаки погибли четыре человека, есть раненные

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

По словам Ганжи, трое пострадавших находятся в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Перед самым ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Днепра, а вскоре уточнили - целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское. Именно эти цели поразили промышленное предприятие города.

Еще ночью того же дня стало известно, что Киев ожидает реакции Москвы относительно возможного прекращения огня в воздухе на время дипломатических встреч.

По словам источника в Офисе президента, подобная практика временного затишья уже применялась раньше во время переговоров, и в тот же вечер ожидали узнать, согласилась ли Россия на такие условия в этот раз.