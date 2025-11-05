В Каменском прозвучала серия взрывов на фоне атаки дронов
В Каменском Днепропетровской области прогремели взрывы после 23:00 после извещений об угрозе дронов от Воздушных Сил, о чем сообщили СМИ и Telegram-паблики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне в Telegram.
"В Каменском Днепропетровской области слышно серию взрывов", - говорится в сообщении со ссылкой на корреспондентов.
После 23:00 Воздушные Силы сообщили об угрозе беспилотников на севере и в центре Днепропетровской области - курсом на Днепр и Каменское.
Также сообщалось о дронах на севере Донецкой области - курсом на Краматорск.
Отметим, по состоянию на 23:46 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
Фото: угроза дронов на севере и востоке Украины (t.me/alarmua)
Вечером 5 ноября россияне запустили дроны на Украину
Напомним, российские войска вечером 5 ноября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть угроза ударов.
По состоянию на 23:07 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Полтавской, Харьковской областях.
Перед этим, чуть раньше, по состоянию на 22:57 тревогу объявили также в Черниговской, Сумской и Запорожской областях.