В Калузькій області розбився гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув
У Калузькій області (Росія) зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28, який виконував плановий політ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Калузької області Владислава Шапшу та російське інформагентство ТАСС.
За даними Міноборони РФ, гелікоптер впав у лісовому масиві біля села Кленки Жиздринського району Калузької області.
Борт виконував плановий політ. Внаслідок інциденту екіпаж загинув. На землі руйнування відсутні.
На місці аварії працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.
Зазначимо, що на відміну від гелікоптера Ка-52 "Алігатор", Мі-28 не обладнаний системою катапультування екіпажу.
Авіаінциденти в Росії
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