В Амурській області розбився російський вертоліт (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

Так, за даними Baza, 20 червня вертоліт, який належав компанії ТОВ "Меридіан", здійснював переліт з майданчика "Зейський лісопромисловий комплекс" до іншого посадкового майданчика і назад.

"Однак у призначений час пілот не повідомив про зліт з проміжного майданчика. На пошуки зниклого транспортного засобу вилетіли кілька вертольотів, але в перший день знайти гелікоптер не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, за даними Telegram-каналу, місце аварії вертольота було виявлено завдяки аварійному радіомаяку, що спрацював.

"Вранці 21 червня гелікоптер було знайдено. Він був практично повністю зруйнований. Всі, хто знаходився на борту, попередньо загинули", - констатує Baza.