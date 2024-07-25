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В Калужской области разбился вертолет Ми-28, экипаж погиб

Калужская область, Россия, Четверг 25 июля 2024 08:06
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В Калужской области разбился вертолет Ми-28, экипаж погиб Фото: в России разбился вертолет Ми-28 (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

В Калужской области (Россия) потерпел крушение выполнявший плановый полет ударный вертолет Ми-28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу и российское информагентство ТАСС.

По данным Минобороны РФ, вертолет упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.

Борт выполнял плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.

На месте аварии работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Отметим, что в отличие от вертолета Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

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