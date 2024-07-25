В Калужской области разбился вертолет Ми-28, экипаж погиб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу и российское информагентство ТАСС.

Отметим, что в отличие от вертолета Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

Борт выполнял плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.

По данным Минобороны РФ, вертолет упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.

Авиаинциденты в России

На днях возле Москвы разбился пассажирский самолет российского производства Superjet 100, принадлежавший компании "Газпром". По предварительной версии, у судна отказал двигатель.

В июне российский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии. Экипаж погиб.

Ранее в Амурской области потерпел крушение вертолет Robinson R66. Экипаж также не выжил.

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