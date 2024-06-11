Російський бомбардувальник Су-34 розбився у Північній Осетії, екіпаж загинув

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території Північної Осетії. Ніхто зі членів екіпажу літака не вижив після падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау. Пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на Міністерство оборони РФ, пише про загибель екіпажу. Також у відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попередньо називають "технічну несправність". Відповідні повідомлення поширили також і інші російські медіа, при цьому на ресурсі Міноборони РФ поки інформація щодо падіння Су-34 не з'явилася. Між тим в мережі були оприлюднені кадри з камери спостереження, на яких можна почути звук вибуху, а зняті вони нібито біля місця краху цього військового літака. Зазначений час - близько опівночі за місцевим часом.