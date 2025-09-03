В Калуші та громаді після обстрілу РФ батьків просять залишити дітей вдома: яка причина

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Вночі країну масово атакували дрони.

Водночас моніторингові канали писали, що ворог підняв у повітря стратегічну авіацію, а також вивів у Чорне море ракетоносій. Ближче до ранку інформація підтвердилася і в повітряному просторі України стали фіксуватися ворожі ракети.

Пошкодження і постраждалі були в Кіровоградській області, але основною ціллю ворога стала західна Україна. Вибухи було чутно в Луцьку, Львові, Рівному, Хмельницькому і не тільки.

Детальніше про все, що відомо про нічний удар росіян, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.