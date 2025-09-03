RU

В Калуше и громаде после обстрела РФ родителей просят оставить детей дома: какая причина

Фото: после ночного обстрела родителей просят оставить детей дома (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После ночного обстрела в одной из громад Ивано-Франковской области родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Калушской городской общины Ивано-Франковской области Украины Андрей Найда.

В Калушской городской общине Ивано-Франковской области после ночного обстрела призвали родителей не вести детей в школы и садики.

Сейчас продолжается проверка состояния воздуха. Только после проведения соответствующих замеров будет официально сообщено, какие дальнейшие действия примет местная власть.

Найда призвал жителей общины призвали дождаться официальной информации и придерживаться рекомендаций безопасности.

Заметим, что местные жители подтверждают информацию и сообщают, что школы предупредили, что не будут принимать детей.

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Ночью страну массово атаковали дроны.

В то же время мониторинговые каналы писали, что враг поднял в воздух стратегическую авиацию, а также вывел в Черное море ракетоноситель. Ближе к утру информация подтвердилась и в воздушном пространстве Украины стали фиксироваться вражеские ракеты.

Повреждения и пострадавшие были в Кировоградской области, но основной целью врага стала западная Украина. Взрывы были слышны в Луцке, Львове, Ровно, Хмельницком и не только.

Подробнее обо всем, что известно о ночном ударе россиян, можно узнать в материале РБК-Украина.

