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В Калуше произошла вспышка коронавируса в роддоме

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 17:20
В Калуше произошла вспышка коронавируса в роддоме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медицинское учреждение закрыли на карантин

В Калуше в роддоме коронавирусом заболели 14 медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По данным облгосадминистрации, инфицирование коронавирусом подтвердили у 10 медицинских сестер, анестезиолога и трех акушеров-гинекологов. После выявления вспышки медицинское учреждение закрыли на карантин до стабилизации ситуации.

Отмечается, что беременных и пациентов медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.

"В областном родильном разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых. Беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи", - заявили в ОГА.

Брифинг о ситуации с коронавірусною инфекцией

Участники: Роман Пицків - заместитель начальника главного управления нацполіції в области; Руслан Савчук - директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра; Мария Савка - первый заместитель председателя облгосадминистрации; Ирина Кобельська - в.в. директора департамента охраны здоровья'я;

Опубликовано Івано-Франковская областная государственная администрация Среда, 15 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области с начала вспышки коронавирусом заболели более 40 медицинских работников. Более 30 случаев заражения медиков зафиксировано в областной больнице.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде за последние сутки заболевание коронавирусом подтвердили у двух врачей. Оба больных работали в семейной амбулатории.

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