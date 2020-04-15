У Калуші стався спалах коронавірусу в пологовому будинку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медичний заклад закрили на карантин

У Калуші у пологовому будинку на коронавірус захворіли 14 медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

За даними облдержадміністрації, інфікування коронавірусом підтвердили у 10 медичних сестер, анестезіолога та трьох акушерів-гінекологів. Після виявлення спалаху медичний заклад закрили на карантин до стабілізації ситуації.

Зазначається, що вагітних та пацієнтів медзакладу переведуть до Івано-Франківського обласного перинатального центру.

"В обласному пологовому розмежовані потоки хворих з підозрою чи з підтвердженим COVID-19 та здорових. Вагітних будуть доставляти каретами швидкої медичної допомоги", - заявили в ОДА.

Брифінг про ситуацію з коронавірусною інфекцією Учасники: Роман Пицків - заступник начальника головного управління нацполіції в області; Руслан Савчук - директор Івано-Франківського обласного лабораторного цетру; Марія Савка - перший заступник голови облдержадміністрації; Ірина Кобельська - в.о. директора департаменту охорони здоров'я; Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Середа, 15 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області з початку спалаху на коронавірус захворіли понад 40 медичних працівників. Понад 30 випадків зараження медиків зафіксовано в обласній лікарні.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді за останню добу захворювання на коронавірус підтвердили у двох лікарів. Обидва хворі працювали в сімейній амбулаторії.