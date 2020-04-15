В Ровенской области коронавирусом заразились более 40 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В областной больнице диагностикой подтверждено 27 случаев вируса у медработников

С начала эпидемии в Ровенской области 44 медицинских работника заразились коронавирусом. Об этом сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Олег Вивсянник, передают местные СМИ.

Он также сообщил, что возможно привлечение других дополнительных ресурсов или ресурсов других лечебно-профилактических мероприятий:

По его словам, всего в Ровенской областной больнице диагностикой подтверждено 27 случаев инфицирования вирусом у медицинских работников:

"Сегодня отобрано 66 биологических проб и направлено на исследование в Ровенский областной лабораторный центр. Ситуация находится на постоянном контроле", - отметил он.

Напомним, всего в Ровенской области зарегистрировано 184 случая коронавируса, из которых семь человек погибли. Выздоровели восемь человек. Кроме того, на проверке в лабораторном центре находится еще более 100 проб.

Кроме того, в Украине заражены коронавирусом 3764 лица. За последние сутки зафиксировано 392 новых случаев инфицирования и 10 смертей от COVID-19.