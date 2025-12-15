Каллас заявила, що переговори щодо російських активів стають дедалі складнішими

Переговори щодо репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ тривають, проте стають дедалі складнішими.
Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За її словами, фінансування України за допомогою "репараційного кредиту" на основі заморожених активів РФ виглядає "все більш складним".
"Ми працюємо над цим (репараційним кредитом, - ред.). Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо і ще маємо кілька днів", - зазначила вона.
Каллас розповіла про "значний тиск з усіх боків" щодо "репараційного кредиту," який вона назвала "найбільш надійним варіантом" для фінансової стабільності Києва з наступного року.
Вона також зауважила, що Євросоюз не вирішуватиме питання щодо "репараційного кредиту" без згоди Бельгії, оскільки саме там зберігається найбільша частка російських активів.
"Важливо, щоб вона (Бельгія, - ред.) була з нами, що б ми не робили", - наголосила високий представник ЄС.
Нагадаємо, зараз Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими російськими активами.
Але проти виступає Бельгія. Саме в бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться велика частина заморожених активів Росії.
Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер вимагає, щоб Євросоюз забезпечив для Euroclear захист від ризиків. Зокрема, йдеться про надання необхідних ресурсів на випадок, якщо Росія запровадить санкції.
Зазначимо, 12 грудня Центробанк РФ звернувся до Московського арбітражного суду із позовом проти Euroclear через заморожені активи. У ЄС зазначили, що таким чином Росія намагатиметься завадити відшкодуванню завданих Україні збитків.
Росіяни перелякалися того, що 11 грудня ЄС ухвалив зміну правил, яка спрощує продовження заморожування російських активів. Тепер одностайність щодо заморожування активів РФ більше не є єдиним варіантом, а це означає, що "репараційний кредит" став ближче до ухвалення.