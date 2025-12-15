Каллас заявила, что переговоры по российским активам становятся все более сложными

По ее словам, финансирование Украины с помощью "репарационного кредита" на основе замороженных активов РФ выглядит "все более сложным".

"Мы работаем над этим (репарационным кредитом, - ред.). Мы еще не достигли цели, и это становится все сложнее, но мы работаем и еще есть несколько дней", - отметила она.

Каллас рассказала о "значительном давлении со всех сторон" относительно "репарационного кредита", который она назвала "наиболее надежным вариантом" для финансовой стабильности Киева со следующего года.

Она также отметила, что Евросоюз не будет решать вопрос о "репарационном кредите" без согласия Бельгии, поскольку именно там хранится наибольшая доля российских активов.

"Важно, чтобы она (Бельгия, - ред.) была с нами, что бы мы ни делали", - подчеркнула высокий представитель ЕС.