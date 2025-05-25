Каллас закликала до найсильнішого тиску на РФ після масованої атаки на Україну

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас відреагувала на нічну масовану атаку РФ по Україні, закликавши світову спільноту посилити тиск на Кремль.

Про це вона написала у соцмережі X , повідомляє РБК-Україна .

"Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, постраждалих і вбитих. Мої думки сьогодні з їхніми родинами", - написала глава європейської дипломатії.

Вона також наголосила, що особливо боляче бачити серед жертв дітей.

За її словами, атаки минулої ночі знову засвідчили прагнення Росії завдати ще більшого страждання та знищення Україні.

"Нам необхідний найсильніший міжнародний тиск на Росію з метою зупинити цю війну", - заявила Каллас.

Атака РФ на Україну 25 травня

Під російським ударом опинилися 13 регіонів - місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.

За даними МВС, відомо про понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що цієї ночі РФ випустила рекордну кількість дронів по Україні (298 безпілотників) . До цього рекорд був 273 безпілотники у ніч на 18 травня.

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