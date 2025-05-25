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Каллас призвала к сильнейшему давлению на РФ после массированной атаки на Украину

Воскресенье 25 мая 2025 14:32
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Каллас призвала к сильнейшему давлению на РФ после массированной атаки на Украину Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на ночную массированную атаку РФ по Украине, призвав мировое сообщество усилить давление на Кремль.

Об этом она написала в соцсети X, сообщает РБК-Украина.

"Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию с целью остановить эту войну", - заявила Каллас.

По ее словам, атаки прошлой ночью снова показали стремление России нанести еще больше страданий и уничтожения Украине.

Она также подчеркнула, что особенно больно видеть среди жертв детей.

"Ужасно видеть детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с их семьями", - написала глава европейской дипломатии.

Атака РФ на Украину 25 мая

Под российским ударом оказались 13 регионов - город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.

По данным МВД, известно о более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что этой ночью РФ выпустила рекордное количество дронов по Украине (298 беспилотников) . До этого рекорд был 273 беспилотника в ночь на 18 мая.

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