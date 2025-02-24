Каллас відвідає США, щоб обговорити війну в Україні

Переговори між США та Росією

18 лютого американська та російська делегації зустрілись у Саудівській Аравії. Пізніше Рубіо запевнив у тому, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні". Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Київ не визнає результатів переговорів в Ер-Ріяді. У тому ж числі він переніс візит до Саудівської Аравії через зустріч делегацій.

Згідно з даними The Times, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер й президент Франції Еммануель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з головою Білого дому Дональдом Трампом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.