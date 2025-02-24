Каллас посетит США, чтобы обсудить войну в Украине

Переговоры между США и Россией

18 февраля американская и российская делегации встретились в Саудовской Аравии. Позже Рубио заверил в том, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне". Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Киев не признает результатов переговоров в Эр-Рияде. В том же числе он перенес визит в Саудовскую Аравию из-за встречи делегаций.

Согласно данным The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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