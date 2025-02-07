Каллас про від'єднання країн Балтії від БРЕЛЛ: кінець енергетичному шантажу Росії

Російська Федерація (РФ) більше не може використовувати енергетику в якості інструмента шантажу. Вже цієї суботи Латвія, Литва й Естонія повинні від'єднати свої електромережі від Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичної служби Європейського союзу (ЄС) Каю Каллас, яку цитує LRT.
За словами Каллас, відключення країн Балтії від контрольованої Росією енергетичної системи є перемогою свободи.
"Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу. Це перемога свободи і європейської єдності". - заявила вона.
Як пише LRT, країни Балтії довгий час готувались до від'єднання від енергетичної системи радянських часів та інтеграції в європейську мережу, але стикались з фінансовими складнощами. Водночас це питання стало ще більш нагальним після початку повномасштабної війни.
Країни Балтії поки що є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь. У 2023-му стало відомо про їх плани відключитись від загальної енергосистеми.
Вже у липні 2024-го Литва заявила, що від'єднання відбудеться вже на початку 2025 року. Натомість енергосистеми країн Балтії синхронізуються з європейською енергосистемою ENTSO-E.
Тим часом в Естонії цивільних закликали бути готовими до можливих відключень світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.