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Каллас про від'єднання країн Балтії від БРЕЛЛ: кінець енергетичному шантажу Росії

Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (flickr.com/photos.valstskanceleja)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) більше не може використовувати енергетику в якості інструмента шантажу. Вже цієї суботи Латвія, Литва й Естонія повинні від'єднати свої електромережі від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичної служби Європейського союзу (ЄС) Каю Каллас, яку цитує LRT.

За словами Каллас, відключення країн Балтії від контрольованої Росією енергетичної системи є перемогою свободи. 

"Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу. Це перемога свободи і європейської єдності". - заявила вона. 

Як пише LRT, країни Балтії довгий час готувались до від'єднання від енергетичної системи радянських часів та інтеграції в європейську мережу, але стикались з фінансовими складнощами. Водночас це питання стало ще більш нагальним після початку повномасштабної війни. 

Відключення від БРЕЛЛ

Країни Балтії поки що є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь. У 2023-му стало відомо про їх плани відключитись від загальної енергосистеми.

Вже у липні 2024-го Литва заявила, що від'єднання відбудеться вже на початку 2025 року. Натомість енергосистеми країн Балтії синхронізуються з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Тим часом в Естонії цивільних закликали бути готовими до можливих відключень світла.

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