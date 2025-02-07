Каллас про від'єднання країн Балтії від БРЕЛЛ: кінець енергетичному шантажу Росії

Відключення від БРЕЛЛ

Країни Балтії поки що є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь. У 2023-му стало відомо про їх плани відключитись від загальної енергосистеми.

Вже у липні 2024-го Литва заявила, що від'єднання відбудеться вже на початку 2025 року. Натомість енергосистеми країн Балтії синхронізуються з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Тим часом в Естонії цивільних закликали бути готовими до можливих відключень світла.

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