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Країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми: названі терміни

Середа 10 липня 2024 20:53
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Країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми: названі терміни Фото: країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Балтії планують від'єднатися від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми вже на початку 2025 року. Натомість вони синхронізуються з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Литви.

За інформацією відомства, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс та міністр енергетики Естонії Крістен Міхал провели зустріч у Юрмалі.

Вони констатували, що підготовка до синхронізації країн Балтії з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E відбувається відповідно до плану.

"Найближчими тижнями оператори Балтійської системи передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з БРЕЛЛ (електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви, - ред.)", - сказано в повідомленні МЗС.

У відомстві уточнили, що після цього країни Балтії проведуть випробування ізольованої системи та синхронізуються із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.

Що передувало

Нагадаємо, про намір країн Балтії відключитися від загальної енергосистеми з Росією було відомо ще минулого року .

Тоді планувалося, що держави оголосять про рішення не продовжувати контракт із БРЕЛЛ до серпня 2024 року.

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