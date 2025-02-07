Каллас об отсоединении стран Балтии от БРЕЛЛ: конец энергетическому шантажу России

Отключение от БРЭЛЛ

Страны Балтии пока являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь. В 2023-м стало известно об их планах отключиться от общей энергосистемы.

Уже в июле 2024-го Литва заявила, что отсоединение состоится уже в начале 2025 года. Вместо этого энергосистемы стран Балтии синхронизируются с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Тем временем в Эстонии гражданских призвали быть готовыми к возможным отключениям света.

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