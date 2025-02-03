Естонія готується до виходу з БРЕЛЛ, громадян закликали запастись їжею та настолками

"Насправді, проблема може виникнути будь-якої миті: кабель може вийти з ладу, підстанція може загорітися. Ми весь час жили відносно спокійно, далеко від великих природних катастроф, наче в Христа за пазухою. Тому тепер ми підготовлені і сподіваємося, що все буде добре", - заявив глава Тартуського водоканалу Тоомас Капп.

Рятувальники, своєю чергою, закликали цивільних перевірити домашні запаси. Серед найважливішого - їжа тривалого зберігання, яка не потребуватиме довготривалого приготування.

"Якщо ми говоримо про основну необхідність, то, звісно, це перевірка ліків. Можливо, приймаєте щось на постійній основі, або варто подбати про першу допомогу, ліки від головного болю, пластирі. Також потрібні альтернативні джерела світла, і розваги. Про це насправді багато хто часто забуває. Але карти, або настільна гра могла б бути", - зазначила співробітниця бюро з попередження ризиків Кайса Нійло.