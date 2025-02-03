Естонія готується до виходу з БРЕЛЛ, громадян закликали запастись їжею та настолками
В кінці наступного тижня Естонія відключиться від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми (БРЕЛЛ). Цивільних закликали бути готовими до можливих відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Насправді, проблема може виникнути будь-якої миті: кабель може вийти з ладу, підстанція може загорітися. Ми весь час жили відносно спокійно, далеко від великих природних катастроф, наче в Христа за пазухою. Тому тепер ми підготовлені і сподіваємося, що все буде добре", - заявив глава Тартуського водоканалу Тоомас Капп.
Рятувальники, своєю чергою, закликали цивільних перевірити домашні запаси. Серед найважливішого - їжа тривалого зберігання, яка не потребуватиме довготривалого приготування.
"Якщо ми говоримо про основну необхідність, то, звісно, це перевірка ліків. Можливо, приймаєте щось на постійній основі, або варто подбати про першу допомогу, ліки від головного болю, пластирі. Також потрібні альтернативні джерела світла, і розваги. Про це насправді багато хто часто забуває. Але карти, або настільна гра могла б бути", - зазначила співробітниця бюро з попередження ризиків Кайса Нійло.
Відключення від БРЕЛЛ
Балтійські країни досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь, і, як і раніше, залежать від центру управління у Москві та російської енергосистеми. У 2023-му стало відомо про їх намір відключитись від загальної енергосистеми.
У липні 2024-го Міністерство енергетики Литви заявило, що від'єднання відбудеться вже на початку 2025 року. Натомість енергосистеми країн Балтії синхронізуються з європейською енергосистемою ENTSO-E.
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