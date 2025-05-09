Каллас про реакцію ЄС на візит Вучича на парад Путіна: "Є багато питань"
Поїздка президента Сербії Александра Вучича до Москви для участі в параді 9 травня не залишається непоміченим для країн-членів Європейського союзу.
Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, передає РБК-Україна з посиланням на A2 CN.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки розкритикувала візит сербського президента до столиці РФ на військовий парад попри минулі рекомендації блоку утриматися від такої поїздки.
Відповідаючі на запитання у ході прес-конференції разом із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським про те, чи може візит Вучича до столиці країни-агресора РФ вплинути на процес членства Сербії в ЄС, Каллас сказала, що держави-члени Євросоюзу не сприйматимуть легковажно такі дії, і вони не залишаться для Брюсселя непоміченими.
"З одного боку, це позитивно, що сербська армія не бере участі в параді. Це було б ще більш проблематично. Однак поїхати туди разом з (російським диктатором Володимиром) Путіним, хоча він бере участь у справжній війні - найбільшій війні в Європі після Другої світової війни - залишається проблемою, яка торкається совісті кожного", - зауважила Каллас.
Говорячи про реакцію Євросоюзу на крок Вучича вона сказала, що "є багато питань, які потрібно поставити, коли ми обговорюємо наступні кроки".
"Хто ваші союзники? На чиєму боці ви насправді?" - задалася питанням Каллас.
Поїздка Вучича до Москви на парад 9 травня
Як повідомлялося раніше, президент Сербії Александар Вучич прийняв запрошення російського диктатора Путіна та вирішив поїхати на парад до "Дня перемоги" до Москви.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас перед тим звертала увагу, що Євросоюз не буде "розглядати легковажно" візити європейських лідерів до РФ.
Попри це Вучич не передумав та все одно вирішив відправитися до Москви, оскільки він "дав слово Путіну". При цьому дістатися столиці країни-агресора на "Парад перемоги" Вучичу було не легко - подорож обійшлася не без пригод. Так, літак сербського президента на певний час застряг у Баку.
Вчора Вучич на Червоній площі у Москві у відеозверненні запевнив, що Сербія "залишиться на європейському шляху".
Нагадаємо також, що Сербія ще у березні 2012 року офіційно набула статусу кандидата в члени Євросоюзу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.