Каллас призначила спецпосланця для посилення боротьби з "тіньовим флотом" Росії

Вона наголосила, що "тіньовий флот" фінансує російську агресію та слугує стартовим майданчиком для завдання гібридних ударів. Для забезпечення "рішучих заходів" у боротьбі з ним Каллас призначила спецпосланця-координатора.

За її словами, сьогодні, 20 жовтня, міністри обговорили більш рішучі заходи у відповідь, зокрема надання додаткових повноважень для огляду суден тіньового флоту.

"Я також призначила спеціального посланця-координатора, який буде збирати найкращі практики з різних держав-членів союзу, а також діяти більш оперативно з цих питань", - сказала вона.

Каллас додала, що для скорочення військових витрат країни-агресорки необхідний рішучіший підхід до боротьби з "тіньовим флотом" на рівні Євросоюзу.