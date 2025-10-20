Каллас призначила спецпосланця для посилення боротьби з "тіньовим флотом" Росії

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас призначила спецпосланця-координатора для посилення боротьби з російським "тіньовим флотом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Євросоюзу.
Вона наголосила, що "тіньовий флот" фінансує російську агресію та слугує стартовим майданчиком для завдання гібридних ударів. Для забезпечення "рішучих заходів" у боротьбі з ним Каллас призначила спецпосланця-координатора.
За її словами, сьогодні, 20 жовтня, міністри обговорили більш рішучі заходи у відповідь, зокрема надання додаткових повноважень для огляду суден тіньового флоту.
"Я також призначила спеціального посланця-координатора, який буде збирати найкращі практики з різних держав-членів союзу, а також діяти більш оперативно з цих питань", - сказала вона.
Каллас додала, що для скорочення військових витрат країни-агресорки необхідний рішучіший підхід до боротьби з "тіньовим флотом" на рівні Євросоюзу.
Нагадаємо, кожен шостий танкер у світі зараз належить до "тіньового флоту" Росії. Це становить близько 17% від їх загальної кількості.
З початку 2025 року аналітики нарахували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Це значення на 45% перевищує минулорічне.
Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що "тіньовий флот" країни-агресорки наразі налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Переважна більшість з них - старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.
Крім того, танкери "тіньового флоту" Росії продовжують скидати нафту біля берегів європейських країн попри санкції, а в Євросоюзі бояться екологічної катастрофи.
РБК-Україна раніше писало, що 19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій про РФ. Він передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".