"Тіньовий флот" Путіна заливає нафтою європейські моря: ЄС наляканий можливою катастрофою

Танкери "тіньового флоту" РФ продовжують скидати нафту біля берегів Європи попри санкції, що свідчить про нездатність країн континенту стримати цю діяльність

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За минулий рік щонайменше п’ять танкерів із російської армади, яка уникає санкцій, безперешкодно перебували в європейських водах після скиду нафти, про що свідчать розслідування некомерційної журналістської групи SourceMaterial та Politico.

Двоє з цих суден підлягали британським санкціям ще до того, як залишили сліди нафти в морі.

Ці нові викриття також базуються на супутникових знімках від НУО SkyTruth та даних про судноплавство з платформи Kpler, що дає продовження розслідуванню Politico 2024 року, яке задокументувало розливи нафти.

Реакція Європи на скидання нафти танкерами РФ

"Ці інциденти є "величезною проблемою", - заявив міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс.

За його словами, європейцям пощастило, що на цей момент вони не мають екологічної катастрофи.

"Тіньовий флот - це відчайдушна й небезпечна спроба Путіна зберегти прибутки від нафти, водночас забруднюючи море. Він використовує судна, що ігнорують базові стандарти безпеки, підвищуючи ризик катастрофічних розливів нафти", - цитує видання речника британського МЗС.

ЄС може заплатити мільярди євро за очищення вод

За оцінками аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air, очищення від великого розливу нафти, залишеного танкером, може коштувати до 1,4 мільярда євро.

Цей рахунок, ймовірно, ляже на плечі європейських платників податків, якщо винне судно не вдасться знайти.